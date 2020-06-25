В Азербайджане отмечают День Вооруженных сил

Сегодня в Азербайджане отмечается День Вооруженных сил.

Созданная в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) просуществовала всего 23 месяца, но она успела многое сделать за этот непродолжительный период, в том числе, создать собственные вооруженные силы.

Решением правительства АДР от 26 июня 1918 года был создан Особый корпус. Это решение стало юридическим основанием первого демократического правительства на мусульманском Востоке для создания своей армии. Вслед за этим решением правительством был издан указ о воинской обязанности в стране — призыве в армию. За короткое время Азербайджан достиг весомых результатов в строительстве армии.

Девятого октября 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики принял закон о создании армии.

Согласно указу Президента Азербайджана от 22 мая 1998 года 26 июня был объявлен Днем Вооруженных сил.