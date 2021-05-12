В Азербайджане отмечается праздник Рамазан

В Азербайджане отмечается праздник Рамазан.

Первый день месяца Рамазан в этом году пришелся на 14 апреля 2021 года. Праздник Рамазан (Ид-аль-Фитр) отмечается 1-го Шавваля — 13 мая.

Согласно постановлению Кабинета министров, 13 и 14 мая в Азербайджане считаются праздничными днями.

Праздничный намаз можно совершить 13 мая до наступления времени полуденного намаза (Зухр). Время одного из важных действий поста «Закят аль-фитр» — последний день месяца Рамазан.

Согласно мнению Совета газиев, рекомендуется давать закят в размере 5-10 манатов на человека. В эти благословенные дни следует чтить память шехидов, отдавших свои жизни за нашу землю — за Родину.

| 2021-05-13T00:24:54+04:00 13 мая 2021, 00:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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