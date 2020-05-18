В Азербайджане обнародован порядок приема в I класс детей с ограниченными возможностями здоровья

Министерство образования Азербайджана обнародовало порядок приема в I класс детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как говорится в сообщении ведомства, для этого родители данной категории детей должны зарегистрироваться на сайте www.mektebeqebul.edu.az и выбрать специальную форму обучения.

После этого вместе с необходимыми документами (оригинал и ксерокопия удостоверений личности родителя и ребенка, медицинская справка, две цветные фотографии 3х4 и справка с места жительства) они должны обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию, созданную в специальной школе № 268 Насиминского района Баку (адрес: улица Сулеймана Рустама, 38). Родители могут сделать это вместе с детьми с 1 июня 2020 года по средам или пятницам.

Комиссия в зависимости от места проживания родителей определяет специальную школу, куда будет принят ребенок с ограниченными возможностями здоровья.