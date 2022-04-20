В Азербайджане выявлен еще 21 случай заражения коронавирусом, 12 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 684 человека вылечились, 9 706 скончались, число активных больных – 122.

За прошедшие сутки проведено 4 522 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 780 926 тестов.