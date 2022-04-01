С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается месяц Рамазан, сообщает Управление мусульман Кавказа (УМК). В этом году первый день месяца Рамазан приходится на 2 апреля. Ночь предопределения – в ночь с 1 на 2 апреля.

Согласно календарю, первая ночь Гадр – в ночь с 18 на 19 апреля, то есть 19 апреля.

Остальные ночи Гадр приходятся на 21 апреля (ночь с 20-го на 21-й день месяца Рамазан), 23 апреля (ночь с 22-го на 23-й день месяца Рамазан) и 27 апреля (ночь с 26-го на 27-й день месяца Рамазан).

В 1-й день Шавваля, то есть 2 мая, будет праздник Рамазан (Фитр).

Согласно рекомендации Совета газиев, в праздник Рамазан рекомендуется давать закят аль-фитр в размере 10-15 манатов на человека.