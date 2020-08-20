В Азербайджане начался месяц Мухаррам.
Начало 1441 года хиджры – 1-е число месяца Мухаррам по григорианскому календарю совпадает с 21-м августа 2020 года, а день Ашура – с 30-м августа.
Арбеин (40-й день) приходится на 8 октября.
Месяц Сафар начнется 19 сентября и завершится 17 октября.
Как отмечается в обращении Управления Мусульман Кавказа, в соответствии с решением Оперативного штаба, в период Мухаррам в мечетях и святилищах траурные церемонии проводиться не будут.
Традиционную сдачу крови по причине пандемии рекомендуется проводить не в мечетях, а в филиалах Банка крови в столице и регионах республики.