В Азербайджане начались собеседования для дошкольников, поступающих в секторы с обучением на иностранном языке

В Азербайджане начались онлайн-собеседования для дошкольников по секторам с иностранным языком преподавания, сообщает минобразования.

Для детей, не посещавших дошкольные группы с обучением на иностранном языке, регистрация на онлайн-собеседования начнется 1 июня.

В течение июня на мобильные номера и в «личные кабинеты» родителей будут отправлены сообщения с датами проведения собеседования.

Напомним, что регистрация дошкольников в I класс проводится посредством электронной системы www.mektebeqebul.edu.az.