В Азербайджане маски бесплатными не бывают

19 ноября 2020 года была распространена информация Оперативного штаба при Кабинете министров о продлении срока карантинного режима на территории страны до 28 декабря 2020 года.

Согласно данной информации с 21 ноября 2020 года в период действия особого карантинного режима во всех закрытых помещениях и открытых пространствах по всей стране использование медицинских масок становится обязательным.

15 октября 2020 года в # была опубликована статья под названием «Муниципалитеты приступили к бесплатной раздаче медмасок, а TƏBİB?».

В ней рассказывалось о закрытии в связи с распространением коронавируса въезда-выезда в город Сабирабад, села Джавад, Тюркеди, Галагаин и Кюркенди Сабирабадского района, город Шеки и село Киш.

Как сообщили # руководители муниципалитетов сел Джавад и Куркенди Агасен Исламлы и Натик Алиев, местные органы самоуправления за счет собственных средств проводят бесплатную раздачу медицинских масок.

Хотим напомнить, что после двухчасового использования маска сама становится источником инфекции, поскольку оказывается насыщена патогенными микроорганизмами. Стоимость одной медицинской маски в Азербайджане составляет 30 гяпиков. Если 4 раза в день менять медицинскую маску, то это обойдется в 1 манат 20 гяпиков на одного человека.

В месяц на одного человека эта сумма составит 24 маната. Если в семье двое работающих, то в месяц одна семья должна потратить только на покупку масок почти 50 манатов.

Мы решили выяснить, собираются ли власти, объявив обязательным использование медицинских масок во всех закрытых помещениях и открытых пространствах по всей стране, обеспечить население этими изделиями?

Для получения ответа мы обратились к завотделу общественного здравоохранения и санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения страны Назифе Мурсаловой. По ее мнению, муниципалитеты вовсе не обязаны заниматься раздачей бесплатных масок.

«Думаю, что граждане страны сами в состоянии покупать себе маски», — сказала она #.

Мы также решили выяснить и позицию Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как сообщила глава пресс- службы TƏBİB Эсмира Бахышова бесплатная раздача медицинских масок в Азербайджане не предусматривается.