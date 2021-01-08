В Азербайджане коронавирус лечат лекарствами, не прошедшими госрегистрацию?

Распространение коронавируса привело к резкому подорожанию лекарств, используемых для борьбы с этим вирусом.

Как сообщили нам врачи, занимающиеся лечением этого недуга, как правило, для борьбы с коронавирусом используются «Тамилфлу», «Арбидол», «Арпефлю», «Фабилю», «Гриппферон», «Коронавир», «Арепливир» и «Фалиравир».

По словам врачей, некоторые из вышеназванных лекарств в аптеках в открытой продаже уже не найти. «И поэтому больным приходится покупать их втридорога», — сказали врачи #.

Мы решили выяснить, что из перечисленного списка есть в столичных аптеках, и сколько стоят лекарства, необходимые для лечения коронавируса.

Как нам удалось выяснить, в аптечной сети «Fatima» для лечения коронавируса в продаже имеются Тамилфлю, Арпефлю, Фабифлю, Фавилавир. Стоимость Тамилфлю составляет 45 манатов 76 гяпиков. Арпефлю продается за 14 манатов 40 гяпиков. Фабифлю и Фавилавир стоят 85 манатов.

В аптеке Eskulap, из лекарств, предназначенных для лечения коронавируса, в продаже имеются Арбидол, Фабифлю и Фавилавир. Стоимость Арбидола составляет 12 манатов 30 гяпиков. А Фабилю и Фавилавир продаются за 110 манатов.

В Elit aptek Monte-Kristo для лечения коронавируса продается лишь Арбидол, Фабилю и Фавилавир.

Арбидол продается за 12 манатов 30 гяпиков. А Фабилю и Фавилавир стоят 110 манатов.

Хотим напомнить, что в Азербайджане цены на лекарства регулируются Тарифным Советом страны. Однако, на сайте ТС в списке лекарств, которыми лечат коронавирус, указаны только Тамилфлю и Арбидол.

Как заявил # секретарь Тарифного совета Азербайджана Джейхун Наджафов, Тарифный Совет занимается регулированием цен лишь тех лекарств, которые прошли государственную регистрацию. Не означают ли слова Джейхуна Наджафова, что используемые для лечения коронавируса другие лекарства не прошли государственную регистрацию? Нас также интересовал вопрос о том, как эти лекарства вообще попали на рынок?

Наджафов отметил, что ТС не проводит регистрацию лекарств, и посоветовал обратиться в Государственный Отдел Регистрации Центра Аналитической Экспертизы.

К сожалению, наши попытки связаться с Центром Аналитической экспертизы Министерства здравоохранения не увенчались успехом.

Как сообщил нам глава Союза потребителей Эюб Гусейнов, в Азербайджане многие лекарства продаются без регистрации Центра Аналитической Экспертизы. «Это незаконно. Но предпринимателям, продающим лекарства без государственной регистрации, покровительствуют высокопоставленные чиновники. Поэтому с ними очень трудно бороться», — сказал Эюб Гусейнов.