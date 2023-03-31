России нужно стать независимой от поставок лекарств из-за рубежа и наращивать долю отечественных препаратов на рынке, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия новых фармацевтических заводов в Калининграде, Саранске и Санкт-Петербурге.

По словам Путина, отечественные лекарства уже замещают востребованные импортные аналоги, а фармацевтическая отрасль создает новые рабочие места и способствует наполнению бюджета налогами.

«Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе оригинальных, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа», — сказал президент, добавив, что некоторые из этих поставщиков «создают немало трудностей».

По итогам прошлого года поставки импортных лекарств в Россию сократились на 9%, до 1,7 млрд упаковок, но по отдельным препаратам, включая базовые антибиотики пенициллинового ряда, спад стал двукратным.

Полностью прекратили поставки в Россию 28 фармпроизводителей, число наименований лекарств, доступных российским потребителям в розничной продаже, сократилось на 2,4 тысячи, согласно подсчетам DSM Group и RNC Pharma.

Внутреннее производство лекарств в России к концу прошлого года сократилось на 7,2%, а в начале 2023-го пережило полноценный обвал: по состоянию на февраль Росстат зафиксировал падение выпуска на 20,2%.

Вероятно, проблемы возникли с завозом импортных субстанций, полагает экономист «Финама» Ольга Беленькая. По данным Минпромторга, лишь половина выпускаемых в стране препаратов производятся из отечественного сырья.

В конце января 97 наименований лекарств, включая базовые антисептики, обезболивающие, гормоны и вакцины, были включены в закрытую часть государственного реестра лекарственных препаратов, в отношении которых власти видят угрозу дефицита.

В перечень, подготовленный Минздравом, вошли, в частности, парацетамол, аспирин, ибупрофен, анальгин, гормональный препарат преднизолон, антибиотики пенициллинового ряда (амоксициллин и доксициклин).

В списке также обезболивающее лидокаин, раствор йода, корвалол в таблетках и каплях, нитроглицерин, вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка (АДКС), витамин Е и несколько видов иммуноглобулина человека. (moscowtimes.ru)