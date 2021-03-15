В Азербайджане компании Coca-Cola выписан штраф

В отношении ООО «Azerbaijan Coca — Cola Bottlers Limited» выписан административный штраф.
Протокол, составленный Государственным таможенным комитетом, направлен в Бинагадинский районный суд для рассмотрения.
За это правонарушение, согласно статье 485.2 Кодекса об административных правонарушениях, юридические лица штрафуются в размере 1 500 манатов.
Дело будет рассмотрено под председательством судьи Айгюн Гурбановой.
Компания «Azerbaijan Coca — Cola Bottlers Limited» является местной дочерней компанией американской компании Coca-Cola, производящей прохладительные напитки в более чем 200 странах мира.
Компания действует в Азербайджане с 1996 года.