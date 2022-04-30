Состоялось очередное заседание Общественного совета при Агентстве продовольственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как сообщили в Совете, сначала на заседании был обсужден проект «Санитарные нормы и правила в отношении алкогольных напитков, полученных путем дистилляции».

Было отмечено, что после обсуждения соответствующие предложения будут направлены в соответствующие структуры для рассмотрения и утверждения.

Затем члены Совета заслушали доклады руководящих сотрудников Ассоциации производителей мяса и мясопродуктов Азербайджана, представителей различных мясопродуктовых компаний.

Отметим, что Общественный совет — это объединение, учрежденное в соответствии с законом Азербайджанской Республики “Об общественном участии” и действующее на общественных началах в целях обеспечения прозрачности деятельности центральных органов исполнительной власти, осуществления общественного контроля, учета общественного мнения при формировании, реализации государственной политики и принятии решений.