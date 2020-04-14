В Азербайджане ежедневная добыча нефти будет снижена почти на четверть

Обязательства Азербайджана предусматривают снижение ежедневной добычи сырой нефти в мае-июне 2020 года на 23 процента — 164 тысячи баррелей, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно сообщению, вопрос об исполнении Азербайджаном взятых на себя обязательств в рамках регулирования нефтяного рынка обсуждался с компаниями, занимающимися производством нефти в стране.

«Добывающие компании выразили поддержку мерам, связанным с обеспечением баланса на нефтяном рынке. Обязательства Азербайджана будут распределены в соответствии с процентными показателями ежедневной добычи сырой нефти, сниженными до уровня октября 2018 года и с учетом объемов добычи производителями нефти», — отмечается в сообщении.

Отметим, что на этот раз квоты по ограничению добычи странами ОПЕК и странами не входящими в картель, касаются только объема добываемой сырой нефти, в этих обязательствах не учитываются объемы конденсата. В октябре 2018 года суточная добыча сырой нефти в Азербайджане составляла 718 тысяч баррелей. Обязательства Азербайджана предусматривают снижение ежедневной добычи сырой нефти в мае-июне на 23 процента — 164 тысяч баррелей, в июле-декабре-на 18 процентов — 131 тысяч баррелей, с января 2021 года по апрель 2022 года на 14 процентов — 98 тысяч баррелей. Согласно обязательствам, Азербайджан должен сохранить ежедневное производство сырой нефти в мае-июне текущего года на уровне 554 тысяч баррелей, в июле-декабре — 587 тысяч баррелей, в январе 2021 года по апрель 2022 года — 620 тысяч баррелей.