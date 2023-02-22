В прошлом году в Азербайджане в связи с обстоятельствами, создавшими условия для коррупции и иных правонарушений, были досрочно прекращены полномочия 1 судьи, 2 человека были освобождены от занимаемой должности.

Отмечено, что в прошлом году за различные нарушения в работе было сделано официальное предупреждение более чем 160 судьям.

В то же время в 2022 году Судебно-правовой совет выявил профессиональные недостатки в деятельности 4 судей и досрочно прекратил их полномочия. Сообщалось, что 9 судьям дано 6 месяцев на то, чтобы исправить недостатки в своей работе.