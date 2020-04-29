В Азербайджане будут расторгнуты трудовые договора учителей, не прошедших онлайн-собеседование

Срочные трудовые договора учителей, не прошедших онлайн-собеседование с целью заключения бессрочного трудового договора, будут расторгнуты в конце учебного года.

Об этом сказал заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, эти лица могут участвовать в конкурсе по приему на работу учителей, который будет проведен летом.

Он отметил, что право на участие в онлайн-конкурсе завоевали около 1400 учителей.

Минобразования ежегодно проводило конкурсы для удовлетворения потребностей общеобразовательных учреждений в педагогических кадрах. Эти конкурсы, проводимые для заключения бессрочных трудовых договоров с учителями, работающими на основе срочных трудовых договоров, ежегодно проводились в марте-апреле.

«Однако в связи со сложившейся ситуацией в текущем учебном году не удалось организовать собеседования с целью заключения бессрочных трудовых договоров с учителями, работающими в общеобразовательных учреждениях на основе срочных трудовых договоров. После заявления об этом в начале марта около 3 тысяч учителей, работающих по срочным трудовым договорам в общеобразовательных учреждениях, подали заявки. Электронные заявления 1400 из них были подтверждены и они получили право участвовать в собеседовании».

Багиров добавил, успешно прошедшие собеседование будут приняты на работу на постоянной основе.

Он сказал, что для участия в онлайн-собеседованиях в ближайшие дни на личные страницы кандидатов, заявления которых были подтверждены, будет отправлена информация о проведении конкурса: «На e-mail этих учителей будет отправлена ссылка для участия в конкурсе, пройдя по которой, он может присоединиться к конкурсу».

Багиров добавил, что каждый кандидат, успешно прошедший собеседование, будет работать на постоянной основе по месту нынешней работы: «Участие в онлайн-собеседованиях будет осуществляться добровольно. Если кандидат по той или иной причине не сможет участвовать в данном конкурсе, то он сможет сделать это в следующих».(Trend)