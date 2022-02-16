Турецкий институт стандартов (TSE) представил в Азербайджане более 9 тысяч национальных стандартов Турции.

Как сообщили в Азербайджанском институте стандартизации (AZSTAND), на основании договоренности, достигнутой между AZSTAND и TSE в рамках отношений стратегического партнерства между двумя странами, создана возможность для использования в Азербайджане национальных стандартов Турции. AZSTAND будет предоставлено право распространять на территории Азербайджана официальные издания стандартов Турции.