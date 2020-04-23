В Азербайджане будет применен временный налоговый режим

В Азербайджане будет применен временный налоговый режим в связи со значительным изменением экономической обстановки в результате пандемии коронавируса.

Как передает АПА, в связи с этим предлагается внести новую XVIII главу в Налоговый кодекс (временный налоговый режим в связи со значительным изменением экономической обстановки в результате пандемии коронавируса).

Проект разработан с целью реализации пунктов 5.1-5.11 Плана мероприятий, утвержденного постановлением Кабинета министров от 4 апреля 2020 года и предусматривает предоставление налоговых льгот и каникул субъектам предпринимательства (включая малое и среднее предпринимательство), занятым в пострадавших от пандемии сферах.

Изменение предусматривает предоставление льготы в полном объеме на имущественный и земельный налоги по сферам, непосредственно пострадавшим от пандемии, а также 75-процентной налоговой льготы на прибыль (доход).

| 2020-04-23T22:01:45+00:00 23 апреля 2020, 22:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss