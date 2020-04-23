В Азербайджане будет применен временный налоговый режим

В Азербайджане будет применен временный налоговый режим в связи со значительным изменением экономической обстановки в результате пандемии коронавируса.

Как передает АПА, в связи с этим предлагается внести новую XVIII главу в Налоговый кодекс (временный налоговый режим в связи со значительным изменением экономической обстановки в результате пандемии коронавируса).

Проект разработан с целью реализации пунктов 5.1-5.11 Плана мероприятий, утвержденного постановлением Кабинета министров от 4 апреля 2020 года и предусматривает предоставление налоговых льгот и каникул субъектам предпринимательства (включая малое и среднее предпринимательство), занятым в пострадавших от пандемии сферах.

Изменение предусматривает предоставление льготы в полном объеме на имущественный и земельный налоги по сферам, непосредственно пострадавшим от пандемии, а также 75-процентной налоговой льготы на прибыль (доход).