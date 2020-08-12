В Азербайджане более 270 тыс. безработных получат единовременную выплату в размере 190 манатов — минтруда

Список из 278 тысяч имен лиц, имеющих право на получение единовременной выплаты в 190 манатов по 13 городам и регионам, где действует ужесточенный особый карантинный режим, уже отправлен в соответствующие банки.

Об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникаций министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов. Он отметил, что выплата этих средств будет начата в ближайшие дни.

«Деньги будут переведены на банковские карты, выданных банками для получения гражданами единовременной выплаты в мае, о чем они будут официально уведомлены.

Единовременная выплата в размере 190 манатов будет будет перечислена безработным и потерявшим доход в период режима карантина малообеспеченным лицам, которые во время обращения для получения средств в апреле — мае в графе фактическое место жительства указал Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронский, Бардинский, Геранбойский, Гёкгельский, Хачмазский, Сальянский районы», — сказал Талыбов.