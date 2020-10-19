В Азербайджане 331 новый случай заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрирован 331 новый факт заражения коронавирусом, 107 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, четыре пациента с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 45 295 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 40 144 человека прошли лечение и выздоровели, 630 человек скончались, лечение 4 521 человека продолжается.

За прошедший период проведено 1 232 636 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 4 612.