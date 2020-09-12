В Азербайджане 135 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом, 167 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

Скончались 2 пациента, анализы на COVID-19 которых оказались положительными.

В стране в общей сложности выявлено 38 172 инфицированных коронавирусом, 35 607 из которых выздоровели, 559 скончались, 2 006 продолжают лечение в больницах специального режима.

За последние сутки проведен 7 351 тест на выявление коронавируса, за истекшее время проведено 1 002 727 тестов.