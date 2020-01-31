В Азербайджан выделено специальное медучреждение дя приезжающих из Китая

Выделено специальное медицинское учреждение для временного пребывания и медобследования лиц, приехавших из китайского города Ухань в Азербайджан, и прошедших проверку в погранично-пропускных пунктах.

Как сообщает Report, информацию распространил Минздрав совместно с Госагентством по обязательному медицинскому страхованию.

«Было отмечено, что прилетевшие 30 января из Ухани в Азербайджан несколько студентов находятся в указанном медучреждении под наблюдением врачей. По словам медиков, ни у одного из студентов не обнаружено никаких симптомов коронавируса. После истечения карантина их выпишут домой».

Бакинский офис Всемирной организации здравоохранения, министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию заявляют, что распространенный в Китае коронавирус не был зафиксирован на территории Азербайджана», — отмечается в совместной информации.