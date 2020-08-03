В Азербайджан прибудет группа медицинских экспертов из Китая

3 августа между Правительством Китайской Народной Республики (КНР) и Правительством Азербайджанской Республики состоялось церемония подписания обмена нотами об отправке в Азербайджан группы медицинских экспертов для борьбы с пандемией.

Как сообщает Trend, обмен нотами со стороны правительства Азербайджана подписал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, а со стороны правительства КНР – чрезвычайный и полномочный посол этой страны в Азербайджане Гуо Минь.

Рамин Байрамлы подчеркнул, что с завтрашнего дня в нашу страну прибудет группа китайских медицинских экспертов. Они также принесут некоторые медицинские приборы и оборудование. Мы начнем работать вместе с 5 августа. Имеется заранее договоренная 15-дневная программа.