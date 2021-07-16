В Баку доставлены два состава новых вагонов для ЗАО «Бакинский метрополитен», сказал глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, еще 10 новых вагонов метро уже находятся на границе.

«В течение сегодняшнего дня новые вагоны будут доставлены в электродепо имени Наримана Нариманова для проведения наладочных работ», — сказал Мамедов.

Глава пресс-службы сообщил, что в настоящее время 75 новых вагонов находятся в эксплуатации ЗАО.

«После доставки в Баку новых вагонов их общее число составит 95», — сказал Мамедов.

Напомним, что в соответствии с соглашением, подписанным между ЗАО и российским АО «Трансмашхолдинг», в 2022 году в Баку будут доставлены еще четыре состава из 20 новых вагонов метро.