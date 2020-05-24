В Австрии президент страны нарушил ограничения по борьбе с COVID-19

Австрийская полиция во время рутинного обхода застала президента страны Александера Ван дер Беллена в ресторане после официально разрешенного времени. В ночь на воскресенье, 24 мая глава государства находился в ресторане со своей супругой и, по собственным словам, «заболтался и не заметил, как пролетело время».

Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, рестораны, бары и кафе в Австрии должны закрываться не позже 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.

Когда полиция заглянула в итальянский ресторан «Sole», расположенный в центре Вены, на столике Ван дер Беллена и его супруги стояли напитки. Именно это и было расценено как нарушение, за которое политик извинился.

Для самого государственного деятеля инцидент, скорее всего, останется без последствий, пишет Bild. А вот владельцу ресторана в самом неблагоприятном случае грозит штраф в размере 30 000 евро — за нарушение предписаний по борьбе с COVID-19. (DW)