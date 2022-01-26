Австрия с 31 января отменяет локдаун для непривитых от коронавируса, заявил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер. Решение было принято в связи со стабилизацией ситуации в больницах, в первую очередь, в отделениях интенсивной терапии.
«Локдаун для непривитых заканчивается со следующего понедельника», — заявил Нехаммер перед заседанием кабмина Австрии.
Вместе с тем правило 2П (привит, переболел) сохраняется для посещения большинства общественных мест предприятий питания, магазинов, мероприятий в сфере культуры и искусства, то есть непривитым вход туда по-прежнему закрыт. Также сохраняется обязательство носить маску типа FFP2.