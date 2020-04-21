В Австралии заявили о поворотном моменте в ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна достигла поворотного момента в ситуации с коронавирусом, сообщает телеканал Nine News.

Ранее Моррисон заявлял, что правительство Австралии не планирует отменять ограничения, действующие в стране из-за ситуации с коронавирусом, как минимум до середины мая.

«Мы уже на обратной дороге … Я считаю, что мы уже достигли поворотного момента», — ответил Моррисон на вопрос, касающийся ослабления мер социального дистанцирования, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.