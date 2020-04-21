В Австралии заявили о поворотном моменте в ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна достигла поворотного момента в ситуации с коронавирусом, сообщает телеканал Nine News.
Ранее Моррисон заявлял, что правительство Австралии не планирует отменять ограничения, действующие в стране из-за ситуации с коронавирусом, как минимум до середины мая.
«Мы уже на обратной дороге … Я считаю, что мы уже достигли поворотного момента», — ответил Моррисон на вопрос, касающийся ослабления мер социального дистанцирования, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.
В то же время австралийский премьер подчеркнул, что страна все еще находится «в середине» процесса борьбы с коронавирусом
Согласно данным министерства здравоохранения Австралии, в стране зафиксировано 6625 случаев заражения коронавирусом, 4258 человек выздоровели, 71 скончался.(РИА Новости)
| 2020-04-21T10:34:51+00:00 21 апреля 2020, 11:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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