Австралийский штат Тасмания стал первым регионом страны, законодательно запретившим нацистское приветствие, дополнив таким образом запрет на демонстрацию и использование фашистской символики. Об этом в пятницу сообщает газета The Australian.

По ее данным, публичное использование нацистского приветствия на территории штата теперь является преступлением, наказанием за которое станет штраф в размере 3,6 тыс. австралийских долларов ($2,4 тыс.) или тюремное заключение сроком на три месяца. При повторном нарушении закона наказание будет ужесточено до 7,2 тыс. австралийских долларов ($4,8 тыс.) штрафа или до полугода тюрьмы. «Нацисты не найдут в Тасмании понимания и прибежища. Демонстрация фашистских символов и приветствий — это вопиющее нарушение общественных и моральных стандартов, и реформы, которые наш штат провел первым в Австралии, запретив их, помогут создать более безопасное и здоровое общество», — указала генеральный прокурор Элиза Арчер.