В Ашхабаде состоится саммит Турция-Азербайджан-Туркменистан

В этом году в Туркменистане состоится саммит высокого уровня Турция-Азербайджан-Туркменистан.

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции после 5-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана в Анкаре.

Министр сказал, что провел широкие обсуждения как на двусторонней, так и на трехсторонней встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Подчеркнув важность трехсторонней встречи со своими коллегами, министр отметил, что Турция рада подписанию Меморандума о взаимопонимании между Туркменистаном и Азербайджаном по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения “Достлуг” в Каспийском море: “На встрече мы всесторонне обсудили вопросы, связанные с реализацией этого меморандума и возможную роль Турции в этой области”.

Министр добавил, что состоялся также обмен мнениями о совместных шагах всех трех стран в борьбе с терроризмом, региональных и глобальных вопросах.