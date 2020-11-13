В Армении все еще надеются получить какой-то статус для Карабаха

Несмотря на однозначное заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Карабаху никакой статус предоставлен не будет, армянская сторона вновь хочет вынести этот вопрос на повестку дня.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху не определяет его окончательный статус и нужно вернуться к минскому процессу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нужно быстро сделать все, чтобы вернуться к минскому процессу при сопредседательстве Франции, США и России, которому дан мандат на решение окончательного статуса Карабаха», — сказал глава республики.

Он отметил, что трехстороннее соглашение не определяет окончательный статус Карабаха.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.