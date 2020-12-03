В Армении вновь заговорили о «самоопределении»

Не успев даже оправиться от поражения, в Армении вновь начали петь старые песни. «Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в случае признания международным сообществом права на самоопределения жителей Карабаха». Как в четверг сообщает армянское государственное новостное агентство «Арменпресс», об этом заявил глава МИД Армении Ара Айвазян.

«Конфликт будет считаться урегулированным только в том случае, если право на самоопределение, осуществляемое народом «Арцаха», будет признано международным сообществом. Во время войны международное сообщество укрепило и углубило то восприятие, на котором мы настаивали на протяжении 26 лет. Это вопрос свободных и достойных людей, живущих на своей исторической родине», — приводит слова министра агентство. (ТАСС)