В Армении от COVID-19 cкончались более 40 человек за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 115 855. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 13 ноября, таких случаев было 114 383. Таким образом, за сутки выявлено 1 703 новых случая заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1 738 человек (плюс 41 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 448 (плюс 8 за минувшие сутки).