В Армении объявлено количество инвалидов Карабахской войны

Порядка 1 000 военнослужащих получили различные степени инвалидности после войны в Карабахе.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщил в парламенте министр труда и по социальным вопросам Месроп Аракелян.

Министр заявил, что на данный момент медико-социальная экспертиза раненых в ходе войны в Карабахе военнослужащих находится на заключительном этапе и уже есть предварительная картина. Так, тяжелые ранения (1 и 2 степень инвалидности) получили около 500 граждан, из которых 1-ю степень — порядка 150 человек. В протезировании нуждаются около 120. Также 500 человек получили более легкие ранения и получат 3-ю степень инвалидности.

«В целом, на данный момент мы предоставили степень инвалидности порядка 1 000 гражданам», — сказал он.