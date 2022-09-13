В Армении начался протест с требованием импичмента премьер-министру Николу Пашиняну, передает Sputnik Армения.

По данным портала, демонстранты намерены 14 сентября с 8 утра перекрыть все входы в здание парламента. Некоторые из них также приняли решение ночевать у здания Нацсобрания.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан предпринять шаги к деэскалации конфликта.

Кроме того, в ООН отметили важность соблюдения ранее достигнутых договоренностей между Баку и Ереваном.

В ночь на 13 сентября 2022 года на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. МИД России призвал Ереван и Баку воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации на границе двух стран в связи с обострением обстановки.