В Ереване во вторник, 22 ноября начались протесты против визита глав Кремля Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и правителя Беларуси Александра Лукашенко, которые в среду должны принять участие в саммите ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), сообщает Радио Азатутюн.

Участники шествия скандировали антироссийские лозунги: «враг Россия!», «враг ОДКБ!», имея в виду, что после кровавых столкновений на границе в сентябре этого года этот военный блок не оказал никакой поддержки своему члену — Армении.

В руках протестующих были желто-голубые флаги и слышны проукраинские лозунги.

Члены оппозиционной партии заявили, что визит лидеров недружественных и даже «враждебных по отношению к Армении» стран-членов ОДКБ, в частности президента Путина, должен получить достойное противодействие. Сегодня они, а также представители гражданского общества, намерены вновь провести акции протеста.

Это первый визит Путина в Армению после 44-дневной войны осенью 2020 года.