В Армении ежедневно проводится экспертиза останков 30 погибших в Карабахе

В Центре судмедэкспертизы Армении в общей сложности были исследованы останки 3450 погибших во время войны в Нагорном Карабахе военнослужащих. Об этом на брифинге в правительстве сообщила новоназначенный министр здравоохранения стрны Анаит Аванесян, сообщает Спутник-Армения.

По ее словам, ежедневно осуществляется экспертиза останков 30 человек. Минздрав был вынужден приобрести новое оборудование, что помогло ускорить процесс, отметила она.

К настоящему моменту в целом из зоны боевых действий вынесено 3439 тел, 766 из которых пока не идентифицированы — проводится ДНК-анализ.