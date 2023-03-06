В Армении среди 20 пациентов, у которых диагностирована корь, 15 — дети.

Как передает Sputnik-Армения, об этом заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян на пресс-конференции, созванной на фоне вспышки инфекционного заболевания в республике.

«19 пациентов в настоящее время госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести, они находятся под контролем медперсонала», — отметила Аванесян.

По ее словам, лечение ведется в соответствии с международными нормами.

Аванесян отметила, что первым в Армении корью заболел ребенок, он заразил других. В настоящее время создана рабочая группа под руководством министра.