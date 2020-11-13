В Армении арестовывают лидеров оппозиции

Представители силовых структур Армении вновь увезли в Службу национальной безопасности лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, сторонники которого в пятницу после полудня продолжили акцию протеста в центре Еревана с призывом к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщила на митинге депутат от упомянутой политической силы Ивета Тоноян.

«В настоящий момент Царукяна вновь увозят в здание Службы нацбезопасности. Сейчас проходят обыски в наших квартирах. Это все делается для того, чтобы Никол не ушел в отставку», — отметила она.

В четверг Специальная следственная служба Армении приняла решение заключить под предварительный арест десять оппозиционных политиков, в том числе Царукяна, а также главу партии «Родина», экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна по обвинению в организации незаконного собрания. В ночь на пятницу их всех выпустили из-под стражи. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна проходят в Армении с 10 ноября.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили во вторник, что вооруженные силы республики будут выполнять договоренности, а также призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране. (ТАСС)