В Армении арестован подполковник, обвиняемый в гибели 18 военнослужащих

В Армении арестован замкомандира одной из воинских частей подполковник А.В., которого подозревают в том, что во время боевых действий в Нагорном Карабахе он отдал приказ, приведший к гибели 18 и ранению одного военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры РА, пишет Sputnik Армения.

Отец погибшего военнослужащего Х.О. написал письмо генпрокурору республики Артуру Давтяну, в котором рассказал, что, узнав об отправке сына в Карабах, поехал туда на своем автомобиле.

9 октября на территории села Ханлыг (Губадлинский район — ред.) стал очевидцем того, как в условиях приближающегося азербайджанского ударного БПЛА заместитель командира воинской части отдал приказ вышедшим из машины военнослужащим сесть в нее и продолжить движение. Спустя несколько минут машина попала под обстрел, а находившиеся в ней солдаты погибли, написал в своем заявлении мужчина.

Прокурор направил письмо в Следственный комитет, где в ходе предварительного следствия выяснилось, что на территории Ханлыга замкомандира воинской части подполковник А.В, несмотря на звук находящегося поблизости беспилотника ВС Азербайджана, отдал приказ усадить военнослужащих в машину и продолжить движение. При этом было отмечено, что существует ряд серьезных проблем в силах противовоздушной обороны Армении.

«Командир роты выполнил его приказ и усадил в автомобиль 19 военнослужащих. Спустя пять минут по машине ударил беспилотник, и из-за возникшего пожара погибли 18 человек, еще один получил ранения. Также увечья получили отец военнослужащего, который написал генпрокурору, и находившийся в его машине начальник инженерно-саперной службы воинской части», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

На основании полученных доказательств подполковнику А.В. было выдвинуто обвинение в злоупотреблении властью во время военного положения, повлекшее тяжкие последствия. В тот же день было представлено ходатайство о его аресте, которое суд удовлетворил.