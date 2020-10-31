В Армении 85-летняя женщина подвергается пыткам

«Вызывают сожаление и серьезное беспокойство психологические и физические пытки, которым подверглась в Армении 85-летняя Евгения Бабаян, переданная армянской стороне при содействии Международного комитета Красного креста и Российской Федерации.

На видео, обнародованном армянской стороной, видно, как женщину вынуждают высказаться по поводу содержания заранее подготовленного текста. По имеющимся в нашем распоряжении сведениям, близкие родственники этой женщины тоже предстали перед следствием, проводимом спецслужбами Армении”.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Азербайджанская сторона оказала брошенной на произвол судьбы и нуждающейся в физической помощи Евгении Бабаян всю необходимую медицинскую помощь и окружила ее заботой. В отличие от Армении наша сторона не заставила женщину давать показания следователю, она в сопровождении представителей Международного комитета Красного креста была доставлена в больницу.

По гуманной инициативе президента Ильхама Алиева была выражена готовность передать 18 октября армянской стороне двух пожилых армян и тела армянских солдат, однако Армения отказалась от этого. И лишь 28 октября Армения выразила согласие принять пожилую женщину, а на следующий день – тела военнослужащих своей армии.

Мы решительно осуждаем психологическое давление со стороны спецслужб Армении в отношении 85-летней женщины и ее родственников, принуждение к показаниям против Азербайджана. Такое нечеловеческое отношение к больной пожилой женщине просто недопустимо», -добавил Х.Гаджиев.