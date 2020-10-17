В Армении 11 человек скончались от коронавируса за сутки

11 человек скончались в Армении от осложнений коронавируса за минувшие сутки. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Армении.

От осложнений коронавируса в Армении с начала эпидемии скончались 1 067 человек. Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 314 (ни одного случая за минувшие сутки).

Отметим, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось за сутки на 1 540 человек и достигло до 63 тысяч. Число излечившихся от инфекции составляет 47925. На лечении находятся 13 694 человека.