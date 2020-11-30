В Аргентине начато расследование в отношении лечащего врача Марадоны

Прокуратура в Сан-Исидро (в 21 км к северу от Буэнос-Айреса) начала расследование в отношении лечащего врача футболиста Диего Марадоны — 39-летнего нейрохирурга Леопольдо Луке — после смерти легендарного спортсмена от остановки сердца. Как в воскресенье, 29 ноября, сообщили представители прокуратуры, дело открыто по подозрению в убийстве по неосторожности. Дома и в клинике медика прошли обыски.

Как передало агентство AFP со ссылкой на источник в судебных кругах, расследование было начато после того, как дочери футболиста — Далма, Джанинна и Яна — выразили сомнение в том, насколько квалифицированной была врачебная помощь, полученная им у себя дома в Тигре.

Врач все обвинения в свой адрес отрицает, говоря, что любил футболиста, «заботился о нем, продлил ему жизнь и до самого конца способствовал улучшению ее качества». (DW)

| 2020-11-30T01:05:28+04:00 30 ноября 2020, 05:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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