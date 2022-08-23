Прокуратура просит приговорить к 12 годам тюрьмы действующего вице-президента Аргентины Кристины Киршнер по делу о коррупции, сообщил телеканал TN.

Речь идет об осуществлении государственных работ в 2007–2015 годах через бизнесмена Баеса, когда Киршнер была главой государства.

«Вице-президента обвиняют в коррупции при проведении общественных работ в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса», — говорится в сообщении.

Прокурор Диего Лучани назвал дело «крупнейшим коррупционным маневром» в истории страны. Он также просил пожизненно лишить всех обвиняемых права занимать государственные должности и конфисковать $1000 млн.

Правительство Аргентины осудило требование прокурора о тюремном сроке для Киршнер, заявив, что «ни одно из деяний, приписываемых Киршнер, не было доказано, а все обвинения в ее адрес относятся лишь к функциям», которые она исполняла, когда была президентом.

Киршнер была президентом Аргентины с декабря 2007-го по декабрь 2015-го, на этом посту она сменила своего супруга Нестора Киршнера.