В Анкаре состоялась встреча главы МИД Турции с министром культуры Азербайджана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавуошоглу встретился во вторник в Анкаре с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым.

Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщил глава МИД Чавушоглу в Twitter.

Чавушоглу выразил готовность официальной Анкары к посильной поддержке шагов по восстановлению поврежденных за годы армянской оккупации объектов культурного наследия Азербайджана в Нагорном Карабахе.

«Мы рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе на всех международных платформах, в том числе в ЮНЕСКО», — написал Чавушоглу.

В ходе визита в Турцию министр культуры Азербайджана встретился также с главой Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахраддином Алтуном. «Сегодня я встретился с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым. Мы провели продуктивные обсуждения о сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном в области прессы, коммуникаций и публичной дипломатии. Спасибо Анару Керимову за визит», — написал Фахраддин Алтун в Twitter.

Он также сообщил, что по поручению Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция и Азербайджан будут снимать совместные сериалы и кинопроекты об исторических событиях, в том числе о победе в Карабахе, Кавказской исламской армии и Ходжалинской резне».