Турция решительно осуждает совершенное в Дании нападение на Коран и турецкий флаг. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Турции, передает ТАСС.

«Мы самым решительным образом осуждаем подлое нападение на священный Коран и наш славный флаг, совершенное вчера (24 марта) днем в Дании. Мы ни в коем случае не согласны с тем, что этот отвратительный акт, представляющий собой преступление на почве ненависти, был разрешен под именем свободы выражения мнений, — отмечается в заявлении. — Этот акт, совершенный в месяц Рамадан, еще раз ясно продемонстрировал, что исламофобия, дискриминация и ксенофобия достигли в Европе все более тревожного уровня и что из прошлого не было извлечено никаких уроков. Датские власти были проинформированы о том, что мы самым решительным образом осуждаем и протестуем против этого акта».

В турецком МИД также призвали власти Дании «принять необходимые меры в отношении лиц, совершивших это преступление на почве ненависти, и принять конкретные меры для предотвращения подобных провокаций».

21 января также прошла акция лидера правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана с публичным сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. В своей речи он критиковал НАТО, Турцию и президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана, он также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. Палудан провел подобные акции 27 января в Копенгагене, одну из них — перед зданием консульского отдела российского посольства в Дании. Также ранее СМИ сообщали о том, что была предпринята попытка сожжения Торы перед израильским посольством в Швеции, но акцию удалось предотвратить.