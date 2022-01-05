Телефонная связь и интернет отключены в Алма-Ате, где происходят беспорядки, передает корреспондент ТАСС.

Интернет не работает ни в одной точке города, изредка проскакивает сигнал через VPN. Телефонная связь отключена, невозможно совершить звонок даже в роуминге.

В Казахстане уже четвертый день не стихают протесты. Они начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), а потом перекинулись на другие центры. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане, отправил в отставку правительство.