В акваторию Черного моря вошел британский эсминец Dragon

В акваторию Черного моря вошел британский эскадренный миноносец Dragon D35 ВМС Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Уточняется, что силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца.

Dragon вошел в состав ВМС Великобритании в начале 2012 года. На каждой стороне его корпуса изображен дракон — национальный символ Уэльса. Эсминец вооружен орудием Mark 8, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет «Гарпун», зенитной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами.