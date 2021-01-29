В Агдаме подорвался на мине сотрудник ANAMA

На освобожденной от оккупации территории Агдамского района руководитель отделения группы разминирования Национального агентства Азербайджана по очистке территорий от мин (ANAMA) Мирзоев Эльмеддин Тофиг оглу (1983 г. р.) во время обезвреживания противопехотной мины, установленной армянской стороной, получил ранение.

Как сообщает АПА, инцидент произошел около 11 часов 29 января.

Мирзоев был доставлен в Агдамскую центральную районную больницу, где ему была проведена операция. Его состояние оценивается как стабильно-тяжелое. Ампутирована стопа левой ноги, также есть многочисленные осколочные ранения.