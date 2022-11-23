В Агдамском районе найдены человеческие кости.

Начато расследование по поступившему в районную прокуратуру обращению о том, что 24 июля 1993 года несколько граждан Азербайджана были убиты армянскими военнослужащими на территории села Сарыджалы Агдамского района огнем из огнестрельного оружия и похоронены на этой территории.

Об этом сообщили в прокуратуре Агдамского района.

Согласно информации, в связи с расследованием сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта 22 ноября были проведены раскопки с использованием специальных технических средств на правой и левой сторонах дороги Агджабеди-Агдам, проходящей через село Сарыджалы.

В ходе раскопок на указанной территории было обнаружено 15 предположительно человеческих костей. Они были изъяты для проведения экспертизы.

Расследование продолжается.