В Афинах у посольства США произошли столкновения

В Афинах рядом с посольством США произошли столкновения между полицией и протестующими против убийства афроамериканца Джорджа Флойда, передает греческое телевидение ERT.

Отмечается, что в протесте участвовали несколько тысяч человек из левых организаций и курды.

Беспорядки начались после марша, когда группа молодых людей начала бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в полицию. Полицейские ответили светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Протестующие также подожгли мусорные баки.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США. (Газета.Ру)