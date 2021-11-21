Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» запретило трансляцию ряда телевизионных передач, в том числе с участием женщин.

Как сообщает РИА Новости, это следует из заявления Министерства исламской ориентации (Министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного).

Согласно заявлению, все телевизионные СМИ должны контролировать, чтобы их передачи не нарушали нормы шариата и морали, развлекательные программы не оскорбляли религиозных чувств населения, а женщины-журналисты покрывали голову платком.

«Телесериалы с участием женщин запрещены к трансляции. Фильмы и клипы, где мужчины или женщины предстают в полуобнаженном виде, также запрещено показывать» — говорится в заявлении ведомства.

Министерство запретило показ фильмов, которые насаждают иностранную культуру, а также любых сериалов, в котором есть изображение пророка Мухаммеда и его сподвижников.